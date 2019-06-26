Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Допрашивают бывших чиновников

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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На допрос приглашен экс-замминистра энергетики Акылбек Тюменбаев. По его словам, ТЭЦ давно технически устарела и нуждалась в реконструкции.

«Она себя оправдала. Но сказать, существенно ли отличается ТЭО 2013 года от техзадания 2009-го на $150 миллионов и в чем, не могу. Модернизированную часть ТЭЦ я не видел. Но, думаю, разница есть. Могу также сказать, что при таких морозах, какие ударили в 2018 году, если бы ТЭЦ не была бы модернизирована, произошли бы настоящая катастрофа и коллапс», — сказал Акылбек Тюменбаев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.