Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Продолжается допрос свидетелей

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Продолжается допрос свидетелей. Бывший начальник отдела капитального строительства ТЭЦ Владимир Коротков рассказал, что вопрос о модернизации стоял остро, так как оборудование устарело.

«Решался вопрос демонтировать три турбины и вместо них установить российские. Китайская компания приезжала и решала, что и как делать. Они были у нас пару раз, а затем все «затихло», но я не знаю почему. Вся документация хранится в архиве», — сказал он.

Свидетель добавил, что не знает, сколько денег нужно было для модернизации, так как этим вопросом не занимался. Владимир Коротков отметил, что знает только: модернизацией должна была заняться китайская компания.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.