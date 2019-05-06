У врача, задержанного по делу Азиза Батукаева, случился гипертонический криз

У задержанного по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева врача Эмиля Макимбетова три раза случился гипертонический криз. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявила его адвокат Анара Кыштобаева.

По ее словам, медики должны были госпитализировать Эмиля Макимбетова, однако его вернули в СИЗО.

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«У моего подзащитного два раза был гипертонический криз в СИЗО, а третий раз он упал в обморок при мне в кабинете у следователя. Томограмма показала, что у него нарушение мозгового кровотечения. С предынсультным состоянием мы госпитализировали его в больницу № 2. После обследования медики должны были оставить его хотя бы на сутки-двое для наблюдения, однако они дали ему лекарство «Каптоприл» под язык и отправили в СИЗО», — сказала Анара Кыштобаева.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют имена бывших чиновников и депутатов.