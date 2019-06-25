Освобождение Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев дал личное поручение

«При освобождении Азиза Батукаева Алмазбек Атамбаев дал личное поручение», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

По его словам, под контролем экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и по его личному поручению освобожден вор в законе. «В этом деле не обошлось, по всей видимости, без участия Атамбаева», — сказал Откурбек Джамшитов.

Он добавил, что для освобождения Азиза Батукаева привлекли экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова. «Это сделано по личному указанию Атамбаева. Такие показания дал Шамиль Атаханов», — заметил генпрокурор.

Это преступление относится к особо тяжкому. По обвинению есть признаки преступления, но подробности не подлежат разглашению, подчеркнул Откурбек Джамшитов.