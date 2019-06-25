В Кыргызстане пройдет Международный фестиваль документальных фильмов

В Кыргызстане в рамках Международного дня в поддержку жертв пыток пройдет фестиваль документальных фильмов. Организатором выступает правозащитный центр «Бир Дуйно — Кыргызстан».

По словам его представителей, показ лент о нарушении основных прав и свобод человека проходит в Кыргызстане с 2007 года. Проект является партнером Чешского международного фестиваля «Один свет».

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После просмотра кино можно обсудить проблемы, о которых рассказывается в фильмах, номинированных на фестиваль. В них говорится о правах женщин, людей с ограниченными возможностями, детей мигрантов.

Завтра, 26 июня, в Международный день в поддержку жертв пыток планируется показ фильма — победителя в номинации «Жизнь после пыток. Четыре истории» фонда «Общественный вердикт». Кинопросмотр состоится в Караколе.

В 2018 году в Кыргызстане возбуждено только восемь уголовных дел о пытках. Всего в Национальный центр по предупреждению пыток и борьбе с ними поступило 238 заявлений и сообщений.