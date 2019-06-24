В Токмаке соседа, насиловавшего девочку, взяли под стражу

Суд изменил меру пресечения мужчине, который полтора года насиловал девочку. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

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По его словам, прокуратура обжаловала постановление Токмакского районного суда.

«По предварительным данным, в ноябре 2017 года обвиняемый воспользовался тем, что девочка, которой на тот момент было 13 лет, осталась одна, и изнасиловал ее. В результате девочка забеременела, ей пришлось сделать аборт. Преступление, совершенное М.К., относится к особо тяжким и предполагает наказание от 10 до 12 с половиной лет лишения свободы», — сказал Нурлан Тагаев.

Напомним, в Токмаке 41-летний мужчина в течение полутора лет насиловал несовершеннолетнюю соседку. Мужчина систематически приходил к ней домой во время отсутствия матери и братьев и принуждал к сексуальной связи, о чем девочка боялась сообщить.