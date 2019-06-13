В Токмаке сосед насиловал несовершеннолетнюю в течение полутора лет

В Токмаке 41-летний мужчина в течение полутора лет насиловал несовершеннолетнюю соседку. Девушка беременна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцразвития.

«Со слов несовершеннолетней А.Ж., 2004 года рождения, в ноябре 2017-го сосед, воспользовавшись тем, что девочка была дома одна, и угрожая расправой, изнасиловал ее. С того дня мужчина систематически приходил к ней домой во время отсутствия матери и братьев и принуждал к сексуальной связи, о чем девушка боялась сообщить», — сказали в ведомстве.

Об изнасиловании девушка рассказала только после того, как мать обнаружила у нее беременность. Заметив живот, она повела ее на УЗИ, где поставили диагноз «23-24 недели».

Мать встретилась с соседом, они договорились сделать аборт в одной из больниц Бишкека, однако мужчина не взял на себя вину.

«В столичной больнице его задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Токмакский городской суд при рассмотрении санкции о задержании дал подписку о невыезде до окончания следствия. После очной ставки несовершеннолетняя пыталась совершить суицид, ее доставили в больницу», — отметили в Минтруда.

В ведомстве добавили, что сотрудники управления предложили девушке временно пожить вне семьи, поскольку мать оказывала на дочь давление, однако девочка и мать отказались.