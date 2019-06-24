Бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов жаловался в Центр по предупреждению пыток. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

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По его словам, многие политики и экс-чиновники находятся в местах лишения свободы.

«Фактов о применении к ним пыток от них самих не было. К нам обращались родственники и адвокаты с просьбой о получении информации об условиях содержания и их состоянии здоровья. Кроме того, обратился и Шамиль Атаханов. Его жалобу передали в Генеральную прокуратуру», — сказал Нурдин Сулайманов.

Он добавил, что центр способствовал госпитализации Аиды Саляновой. «Ее мы посетили в следственном изоляторе. У нее были жалобы на состояние здоровья, на боли в сердце. После ее госпитализировали», — отметил Нурдин Сулайманов.

Напомним, Шамиль Атаханов был арестован и содержался в СИЗО-1. Позже ему изменили меру пресечения. Бывший генпрокурор Аида Салянова все еще содержится в следственном изоляторе. Ей продлили меру пресечения, несмотря на жалобы адвокатов о плохом состоянии здоровья их подзащитной. Оба проходят обвиняемыми по делу о незаконном освообождении вора в законе Азиза Батукаева.