Лишение неприкосновенности Атамбаева. Митингов в поддержку не будет

СДПК не планирует проводить митинги в защиту экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg заявила официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, информация о готовящихся масштабных акциях протеста не соответствует действительности. В резолюции, принятой на последней акции социал-демократов 8 июня, говорится, что если в течение двух месяцев власть не начнет реальную борьбу с коррупцией, то члены партии оставляют за собой право провести мирное собрание и потребовать отставки главы государства Сооронбая Жээнбекова.

«Наши планы не изменились», — отметила Кундуз Жолдубаева.

Парламент направил заключение специальной депутатской комиссии в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении Алмазбека Атамбаева.