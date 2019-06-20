Бишкекский горсуд оставил под стражей обвиняемых по делу о модернизации ТЭЦ

Бишкекский городской суд оставил под стражей обвиняемых по делу о модернизации ТЭЦ до 12 августа. Решение вынесено сегодня.

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Продлен также и срок судебного разбирательства — до 12 августа. С 26 июня возобновится процесс в Свердловском районном суде.

Кроме того, защита намерена обратиться в Конституционную палату, поскольку дальнейшее продление срока заключения противоречит Основному закону.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.