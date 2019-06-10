Суд по делу о модернизации ТЭЦ приостановят из-за апелляции адвокатов

Процесс по рассмотрению уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека в Свердловском районном суде временно приостановят. Адвокаты обжаловали постановление первой инстанции о продлении срока содержания под стражей и самого разбирательства до 12 августа.

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По словам юриста, представляющего интересы бывшего премьер-министра Сапара Исакова, Нурбека Токтакунова, он и его коллеги подали апелляцию в Бишкекский горсуд. Судью Свердловского райсуда Инару Гилязетдинову уведомили. Поэтому слушания в первой инстанции до рассмотрения горсудом, временно прекратили. Кроме того, защита намерена обратиться в Конституционную палату, поскольку дальнейшее продление срока заключения противоречит Основному закону.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.