17:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (336)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ приостановят из-за апелляции адвокатов

Процесс по рассмотрению уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека в Свердловском районном суде временно приостановят. Адвокаты обжаловали постановление первой инстанции о продлении срока содержания под стражей и самого разбирательства до 12 августа. 

Читайте по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Все обвиняемые остались под стражей
По словам юриста, представляющего интересы бывшего премьер-министра Сапара Исакова, Нурбека Токтакунова, он и его коллеги подали апелляцию в Бишкекский горсуд. Судью Свердловского райсуда Инару Гилязетдинову уведомили. Поэтому слушания в первой инстанции до рассмотрения горсудом, временно прекратили. Кроме того, защита намерена обратиться в Конституционную палату, поскольку дальнейшее продление срока заключения противоречит Основному закону. 

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Все обвиняемые остались под стражей
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокаты снова просят освободить обвиняемых
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Спорят подсудимые и потерпевшие
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Какие-то странности с ТЭО: его опять нет
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. ТЭО нашлось у судебного эксперта
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевшие опять не могут ответить на вопросы
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Судья не разрешила пообщаться с родственниками
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевший не может ответить ни на один вопрос
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. На процессе начат повторный допрос потерпевших
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков не рекомендовал ТВЕА
Популярные новости
Азиз Батукаев дал интервью об&nbsp;Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову
В&nbsp;Бишкеке люди собираются на&nbsp;митинг &laquo;За&nbsp;реальную борьбу с&nbsp;коррупцией&raquo; В Бишкеке люди собираются на митинг «За реальную борьбу с коррупцией»
Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в&nbsp;тяжелом состоянии Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в тяжелом состоянии
Бизнес
Открыт шестой магазин O!Store в&nbsp;Оше Открыт шестой магазин O!Store в Оше
&laquo;Оптима Банк&raquo; повторно получил награду за&nbsp;лучший мобильный банкинг «Оптима Банк» повторно получил награду за лучший мобильный банкинг
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»