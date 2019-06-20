Состояние избитого бойца ММА удовлетворительное

Состояние избитого в селе Виноградном бойца ММА удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщили в Чуйской областной больнице.

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Уточняется, что у Мусы Юсупова закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом кости голени.

«Пациент поступил в больницу 18 июня в 15.00. Мы сразу сообщили милиции. Возможно, ему понадобится операция», — сообщили редакции.

Напомним, бойца ММА Мусу Юсупова избили 18 июня после того, как он возвращался с мечети. По версии следствия, драка произошла после словесной перепалки родственников. У него якобы украли 500 тысяч сомов.