ГУВД: Бойца ММА избили его родственники

Жителя села Виноградного Мусу Юсупова избили родственники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что сообщение об избитом пациенте поступило из территориальной больницы.

«Избитым оказался 24-летний житель села Виноградного Муса Юсупов. Он написал заявление, где просил принять меры в отношении лиц, которые 18 июня примерно в 14.00 в селе Виноградном его избили, забрали мобильный телефон и 500 тысяч сомов. Последний с различными травмами доставлен в территориальную больницу. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР. Милицией установлены личности всех причастных. В настоящее время задержан один из подозреваемых — 42-летний А.К.», — сообщили в ГУВД.

По предварительной версии следствия, преступление совершено на почве неприязненных отношений.

«Установлено, что все участники преступления являются родственниками, в том числе и потерпевший. В настоящее время назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы», — добавили в ведомстве.