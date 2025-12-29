В Бишкеке избили мужчину: милиция задержала четверых подозреваемых

В Бишкеке избили мужчину. Четверых подозреваемых задержали. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 28 декабря в 1.48 в службу «102» поступило сообщение о том, что на улице Тыналиева возле одного из многоэтажных домов группа лиц избивает мужчину, лежащего на земле.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека

Факт был зарегистрирован в автоматизированной информационной системе ЖУИ. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники милиции.

В ходе проведенных мероприятий задержаны граждане С.А., 1999 года рождения, И.А.,1999 года рождения, У.С., 1999 года рождения, и К.А., 1999 года рождения, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушали общественный порядок и требования Закона «О тишине».

В отношении задержанных составлены протоколы по статье 126 (мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях.

Все четверо водворены в камеру временного содержания.