В Бишкеке задержан мужчина по подозрению в избиении несовершеннолетней дочери

По факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней девочке начато разбирательство, сообщили в УВД Ленинского района столицы.

В милицию с письменным заявлением обратилась гражданка Т.Б., которая сообщила, что ее бывший супруг нанес телесные повреждения их дочери 2009 года рождения. По словам заявительницы, после произошедшего ребенок ушел из дома отца.

Фото УВД Ленинского района

Данный факт зарегистрирован в автоматизированной информационной системе УВД Ленинского района. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.Несовершеннолетняя найдена и передана матери.

Кроме того, в действиях мужчины были признаки административного правонарушения. Гражданин Т.А., 1989 года рождения, водворен в камеру временного содержания УВД указанного района.

Расследование продолжается.