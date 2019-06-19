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Общество

Минтранс ремонтирует дороги в регионах и на горных перевалах

На автодороге Талас — Тараз — Суусамыр на участке перевала Отмок завершена укладка двух километров асфальта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, асфальт уложили с запланированными работами по среднему ремонту. Сейчас работники ДЭУ № 36 кладут асфальт еще на одном километре трассы за счет средств республиканского бюджета. Кроме того, идет подготовка основания дороги для устройства асфальтобетонного покрытия на автодороге Гулчо — Корул-Суук — Добо в Алайском районе Ошской области.

«Осуществлен ямочный ремонт на участках восьми автотрасс в регионах республики. Работы по асфальтированию дорог в районных центрах продолжаются», — говорится в сообщении.
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