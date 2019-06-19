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Общество

За видео погибших в холодильнике детей наказали трех милиционеров

За распространение видео, где запечатлены задохнувшиеся в старом холодильнике дети, наказаны три сотрудника Тюпского РОВД. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Напомним, в селе Михайловка двое детей погибли, задохнувшись в старом холодильнике. В социальных сетях распространили видео, где запечатлено, как из холодильника вытаскивают трупы малышей.

По данным МВД, служба внутренних расследований МВД по Иссык-Кульской области провела служебное расследование по факту утечки видеозаписи в интернет.

«Распространенное видео никак не связано с какой-либо профилактической работой, оно явилось результатом безответственности и небрежности отдельных сотрудников милиции», — говорится в сообщении.

«В ходе расследования выявлены ряд недостатков и нарушений, свидетельствующие о том, что со стороны руководства ОВД отсутствует надлежащий контроль над служебной деятельностью подчиненных, не на достаточном уровне проводятся занятия личного состава по повышению профессионального уровня. За допущенные грубые нарушения ряд сотрудников ОВД Тюпского района наказаны в дисциплинарном порядке. В частности, участковый Тюпского РОВД предупрежден о неполном служебном соответствии, другому участковому объявлен строгий выговор. Дисциплинарное взыскание в виде замечания наложено на заместителя начальника ОВД Тюпского района», — сообщили в МВД.
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