Марс Сариев о том, кому выгоден ажиотаж вокруг Райыма Матраимова

«Разжигание феномена Райыма Матраимова политически выгодно и играет как на глобальных, так и внутренних игроков», — заявил сегодня во время круглого стола «Коррупция под прицелом политики» в 24.kg политолог Марс Сариев.

Он напомнил, что события вокруг расследования «Азаттыка» по выводу $700 миллионов совпали с саммитом ШОС и визитом в Кыргызстан председателя КНР Си Цзиньпина. В это время Кыргызстан сделал заявление о поддержании целостности Китая по «тайваньскому» вопросу и национальным меньшинствам. В то же время осенью ожидается подписание нового соглашения о сотрудничестве между США и Кыргызстаном.

«Поэтому разжигание феномена Матраимова выгодно не только внутренним игрокам, но и глобальным. Ведь у нас много коррупции и в энергосекторе, и в ГРС. Но все замкнулось на Райыме Матраимове», — заключил Марс Сариев.