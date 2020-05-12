Марс Сариев: Мы на пороге превращения КР в страну полевых командиров

Нарастающие протестные настроения, выступления ультрарадикальных активистов против олигархической элиты и затянувшийся карантин могут обернуться для нас опасными последствиями — вплоть до превращения Кыргызстана в страну полевых командиров. В этом уверен независимый эксперт-политолог Марс Сариев. Он поделился своим мнением.

— Нарастают протестные настроения, вызванные как объективными причинами — карантинными мерами, так и очевидным нагнетанием со стороны отдельных лиц и политических движений. Начались акции в Нарыне. Прошла информация, что 20 мая готовится митинг в Бишкеке. К чему это может привести в нынешней ситуации?

— Я бы посмотрел на нынешнюю политическую ситуацию не только с точки зрения усиления протестных настроений среди населения, но и как угрожающую государственности Кыргызстана. Я бы задался вопросом: почему были переброшены дополнительные силы в Нарынскую область, где недавно народ вышел на акцию протеста, но не усиливают войска на границе с Таджикистаном, где вспыхнул очередной конфликт? Я бы неоднозначно оценил действия властей Таласской и Иссык-Кульской областей, направленные якобы на закрытие границ регионов. Мы понимаем, что в рамках общей стратегии борьбы с коронавирусом это является вынужденной мерой. Но не стоит забывать, что мы живем в условиях регионализма. Талас в этом смысле ведет себя как Беларусь, внутри которой жизнь продолжается. Иссык-Куль с его недавними протестами и прошедшими митингами в поддержку Садыра Жапарова тоже обращает на себя внимание.

Очевидно, что подобные обстоятельства создают удобное поле для новых политических игр. И в этих условиях появляются персоны, подобные одному из лидеров движения «Чон Казат» Сыймыку Жапыкееву. Эти «деятели» подхватывают лозунги о коррумпированности власти, но, по сути, являются лишь инструментом для окончательного разрушения государственности Кыргызстана. Появившиеся в нынешних условиях народные робины гуды в лице бывших сотрудников прокуратуры в отсутствие государственной идеологии опираются на народный кодекс кочевника — «Адилет», то есть справедливость, призывая при этом начать расправляться с олигархами по заранее подготовленному списку. В нем около 20 человек.

— Почему ведется атака именно на олигархические группы?

— Массовое возвращение мигрантов в КР, скачок заболеваемости коронавирусом, иссякшая подпитка бюджета республики в виде $1,5 миллиарда денежных переводов отечественных гастарбайтеров, снижение товарооборота с Китаем и отсутствие контрабанды — в этих условиях товарного и финансового голода и падения жизненного уровня в режиме ЧС в стране не остается других ресурсов, кроме внутренних.

Этим пользуются ультрареволюционеры. Сейчас легче всего поднять народ, подкидывая ему такие понятные и простые лозунги, как «грабь богатых», разжигая в них ненависть и практически указывая пальцем на врага. Но все это приведет сначала к локальным конфликтам, так как за каждым олигархом стоят его род, клан, земляки, а потом к общей дестабилизации. Есть и внутриэлитный раскол, потому что республике нужно где-то изыскивать ресурсы — под прицел попадает часть олигархических групп, против которых выступают такие же, но уже из других групп. Но главным проигравшим здесь окажется действующая власть. К тому же в условиях пандемии и социального напряжения Запад играет с Кыргызстаном в свою игру.

— Можно об этом подробнее?

— Мы находимся внутри проекта, но не можем мыслить проектно, потому что у нашей элиты нет системного мышления. Почему Запад в лице МВФ, ВБ и ЕАБР вдруг расщедрился Кыргызстану на транши общей суммой почти в $500 миллионов? Потому что мы выполняем их условия. Но, поскольку нет внутриэлитного мышления, власти не понимают, что среди населения назревают протестные настроения. Этими протестами в преддверии выборов в Жогорку Кенеш могут воспользоваться третьи государства и политические силы.

Но играть с озлобленным населением, живущим по традиционным адатам, очень опасно. Если мы будем следовать указаниям МВФ и других глобальных структур, которые сидят под управлением Запада, действующая власть, которая получает транши, рискует получить страну полевых командиров.

Я понимаю мотивы новоявленных робинов гудов, но, по сути, они являются отработанными технологиями Запада для управления народными массами в условиях пандемии. Действующая власть не понимает, что находится в многослойной игре, что разрабатываются различные схемы антроподрома.

— Какой выход есть, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в республике?

— Власть должна взять ситуацию в свои руки, играть роль арбитра. Важно контролировать работоспособность законов. Власть боится взять на себя эту функцию. А это на руку внешним игрокам. Мы должны понимать, что находимся в начале новой формы войны. Мы должны стать субъектами глобальной политической игры. Если Кыргызстан останется объектом и у него не будет своего концептуального центра и идеологии, то мы станем жертвами других концептуальных сценариев.