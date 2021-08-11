Предварительные итоги расследования по делу «Кумтора» обнадеживают эксперта

Предварительные результаты расследования по делу «Кумтора» обнадеживают политолога Марса Сариева, который прокомментировал сообщение ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба «Кумтор Голд Компани».

«Дана объективная картина, в том числе по персоналиям. В частности, Аскар Акаев признан виновным в деле по «Кумтору». Я думаю, что предварительные данные являются объективными, и, следовательно, когда мы получим полный результат, то и тогда будет полностью объективная картина», — цитирует эксперта пресс-служба компании.

Как считает Марс Сариев, стоит приветствовать это расследование. «Названы практически все фигуранты данного уголовного дела, и я думаю, что это очень хороший прецедент, который даст стабильность стране, даст возможность очиститься от коррупционной составляющей и будет способствовать дальнейшему развитию КР», — сказал он.

«Согласно информации ГКНБ, к настоящему моменту следствие пришло к обоснованным выводам, подтвержденным собранными доказательствами, свидетельствующими о масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами в лице компаний «Камеко» и «Центерра» при заключении соглашений и внесении различных дополнений, изменений и уточнений, связанных с работой рудника «Кумтор», а их условия не отвечали коренным интересам народа КР», — отмечается в сообщении.

Напомним, по данным ГКНБ, по факту коррупции при заключении генерального соглашения в 1992 году и внесении в него изменений в 1994-м заочно к уголовной ответственности привлечены бывший президент Аскар Акаев, экс-премьер-министры Турсунбек Чынгышев и Апас Джумагулов и бывший президент госконцерна «Кыргызалтын» Дастан Сарыгулов, а экс-председатель комитета по реконструкции и развитию экономики Борис Бирштейн объявлен в розыск.

По факту коррупции при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году бывший президент Аскар Акаев также привлечен к уголовной ответственности, так как вследствие данной реструктуризации доля Кыргызской Республики в компании «Центерра» была существенно занижена и составила всего 33,33 процента.

Следствием также дана юридическая оценка по факту коррупции при заключении соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор» в 2009-м, где установлено, что высшие должностные лица страны, осознавая невыгодность условий соглашений, заключенных в 1992, 1994 и 2003 годах, ставя интересы компании «Центерра» выше национальных, умышленно предоставили неограниченные возможности данной компании в ущерб экологии и экономическим интересам республики.

В связи с чем по данному эпизоду уведомление о подозрении в совершении преступления вручено экс-премьер-министру страны Игорю Чудинову и бывшему председателю правления ОАО «Кыргызалтын» Алмазбеку Джакыпову, а бывший директор Государственного агентства геологии и недропользования Капар Курманалиев, председатель совета директоров Алексей Елисеев, представитель инвестора Андрей Сазанов, бывший президент Курманбек Бакиев и его сын Максим Бакиев объявлены в розыск.

Также в связи с установленными следствием фактами совершения преступных действий в интересах компании «Центерра» в 2012-2014 годах в ущерб интересам страны привлечены к ответственности бывшие премьер-министр Омурбек Бабанов, первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, спикер и депутаты парламента Асылбек Жээнбеков, Талантбек Узакбаев, Алмазбек Баатырбеков, Исхак Пирматов, а также бывшие представители президента и правительства в ЖК Данияр Нарымбаев и Динара Молдошева.

С учетом установленных расследованием фактов коррупции и не отвечающих интересам народа условий соглашений с канадскими инвесторами следствием совместно с Генеральной прокуратурой инициирован процесс денонсации соглашений по проекту «Кумтор».

По сведениям ГКНБ, следствие по эпизодам 1992-2009 годов находится на завершающем этапе. А следствие по фактам заключения последующих соглашений по проекту «Кумтор» в 2017-м и внесения изменений в Водный кодекс продолжается.