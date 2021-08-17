Как ситуация в Афганистане может повлиять на Кыргызстан, рассказал Марс Сариев

Ситуация в Афганистане остается под пристальным вниманием мирового сообщества. Радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул свой пост и выехал из республики. Пока неизвестно, где он находится.

«Обстановка в Афганистане с приходом талибов остается тревожной, и правильно, что руководство Кыргызстана в лице президента Садыра Жапарова отслеживает ее ежечасно», — сказал политолог Марс Сариев, комментируя 24.kg события в эпицентре.

По его словам, нельзя думать, что ситуация в Афганистане не будет распространяться на страны СНГ, в частности на государства Центральной Азии, в том числе Кыргызстан.

«Очень большая угроза того, что идеи исламского халифата, идеи исламской справедливости могут найти почву и в нашей республике», — считает эксперт.

По его словам, поэтому борьбу с коррупцией и сильным расслоением общества следует продолжать для того, чтобы кыргызстанцы почувствовали социальную справедливость.

«Опасно не столько вторжение самих талибов, сколько их идеи о социальной справедливости. Если в государстве будет сильное социальное расслоение — очень маленький процент богатых людей и нищее большинство, то, конечно, идеи исламской справедливости могут попасть на благодатную почву. Поэтому в условиях падения жизненного уровня и социальной напряженности власти Кыргызстана должны обращать на это очень пристальное внимание», — советует Марс Сариев чиновникам.

Он считает, что вряд ли талибы будут вторгаться в другие страны, но в Афганистане есть неконтролируемые группы и террористические группировки, такие как «Аль-Каида», ИГИЛ, «Исламское движение Восточного Туркестана», «Анасрулох» и многие другие, которые неподконтрольны талибам. Поэтому возможно, что они могут быть задействованы в дестабилизации в Таджикистане, Узбекистане и зацепят Кыргызстан.

«Мы не должны успокаиваться, есть очень большая опасность», — заключил эксперт.