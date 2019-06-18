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Общество

В Кыргызстане предлагают не выдавать статус беженца осужденным людям

В Кыргызстане предлагают не выдавать статус беженца людям, осужденным за совершение тяжких преступлений. Соответствующие поправки в Закон «О беженцах» вынесла на общественное обсуждение Государственная служба миграции.

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В справке-обосновании отмечается, что Кыргызстан присоединился к Конвенции ООН 1951-го о статусе беженцев и Протоколу 1967 года к ней в 1996-м. В 2002 году принят Закон «О беженцах». За все время в него четыре раза внесены изменения и дополнения.

«Вместе с тем сфера предоставления убежища как часть защиты прав человека требует постоянного развития правовых норм в обществе», — отмечается в документе.

Ведомство предлагает не выдавать статус беженца лицам, которым ранее было отказано в его получении при отсутствии вновь открывшихся или новых обстоятельств, осужденным по вступившему в силу приговору суда за совершение тяжкого преступления на территории республики, а также тем, кто ранее имел статус беженца, но добровольно выехал из КР в страну происхождения или в третью страну на постоянное жительство.

В справке-обосновании отмечается, что внесение изменений обусловлено ростом случаев злоупотребления институтом убежища иностранными гражданами с целью легализации на территории Кыргызстана.

«Например, в 2016-2019 годах подано 24 ходатайства о признании беженцем от иностранных граждан, которым ранее было отказано в предоставлении статуса беженца. Их повторные ходатайства были рассмотрены, и по ним вынесены соответствующие решения, несмотря на наличие судебных актов и отсутствие у них вновь открывшихся или новых обстоятельств. Так как в действующем законодательстве не предусмотрены нормы для отказа в регистрации ходатайства», — отмечается в документе.
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