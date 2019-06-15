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Общество
Сюжет: Крупные взятки (58)

Взятка $200 тысяч. Прокурорам и милиционерам изменили приговор

Верховный суд изменил приговор обвиняемым в вымогательстве взятки начальнику управления Генпрокуратуры Азамату Ибраимову и старшему прокурору ее отдела по надзору за исполнением законодательных актов Анвару Мамытову. Об этом 24.kg сообщили собственные источники. 

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Вместе с прокурорскими работниками по делу проходят и сотрудники управления ГУВД Чуйской области — Дмитрий Ким, Бакытбек Исмаилов и Канат Сариев.

«Бишкекский горсуд приговорил Каната Сариева, Дмитрия Кима, Азамата Ибраимова к 13 годам лишения свободы. Анвара Мамытова оправдали за отсутствием состава преступления. Однако Верховный суд изменил приговор второй инстанции», — сообщили редакции.

Азамат Ибраимов, Дмитрий Ким и Анвар Мамытов оштрафованы на 4 миллиона 200 тысяч сомов. Всех троих освободили из-под стражи. Каната Сариева и Бакытбека Исмаилова приговорили к восьми годам лишения свободы.

Напомним, сотрудники Генпрокуратуры и ГУВД Чуйской области по версии следствия угрожали бизнесмену арестом и конфискацией товара. Они потребовали у бизнесмена $200 тысяч для того, чтобы закрыть глаза на контрабандный груз.
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