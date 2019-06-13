Посольство Монголии открылось в Кыргызстане

Президент Халтмаагийн Баттулга официально открыл посольство Монголии в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, Халтмаагийн Баттулга отметил, что открытие посольства является доказательством того, что Монголия придает большое значение монголо-кыргызской дружбе, и выразил уверенность, что оно станет мостом укрепления сотрудничества между двумя странами.

Фото МИД КР. Открытие посольства Монголии в Кыргызстане

По словам министра иностранных дел КР Чингиза Айдарбекова, Монголия является братской страной для Кыргызстана, обе страны связывают давние исторические и культурные связи, у народов двух стран очень много общего и родственного.

В рамках официального визита Халтмаагийн Баттулга встретился с Сооронбаем Жээнбековым. По итогам встречи главы государств подписали ряд двусторонних документов.