Министерство юстиции не может менять данные СДПК только на период суда

Министерство юстиции не может менять данные СДПК в реестре только на время судебных разбирательств. Иск Сагынбека Абдрахманова о признании недействительными ХVIII съезда СДПК, проведенного 6 апреля, и протокола заседания политического совета от 25 мая Первомайским районным судом по существу не рассматривался. Пояснения дал Верховный суд КР.

В ВС КР отметили, что Сагынбек Абдрахманов параллельно с иском подал прошение — пока идут разбирательства, Минюсту следует запретить менять данные в базе. Судья Кундус Исаева удовлетворила его.

«Вопрос принятия мер по обеспечению иска разрешается судьей единолично без извещения лиц, участвующих в деле. При этом судья не предрешает исковые требования по существу», — подчеркнули в ВС КР.

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Однако СДПК намерена обратиться в дисциплинарную комиссию при Совете судей для дачи правовой оценки действий судьи Кундус Исаевой. По мнению членов политсовета партии, действия судьи Кундус Исаевой и чиновников Министерства юстиции могли координироваться сверху.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев временно приостановил членство в СДПК и свое председательство. Решение принято в связи с поправками в Закон «О гарантиях деятельности президента».

Одна из предложенных норм гласит: бывший глава государства в случае, если он занимается активно политикой и состоит в партии, лишается всех привилегий, в частности неприкосновенности.