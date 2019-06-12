В СДПК считают, что решения суда и Минюста координируются сверху

В СДПК считают, что решение Первомайского районного суда Бишкека, запрещающее Министерству юстиции менять данные политической организации в реестре, продиктовано сверху. В партии разъяснили почему.

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По мнению социал-демократов под председательством депутата Жогорку Кенеша Асель Кодурановой, постановление суда неправомерно и незаконно.

«Налицо факт откровенной дискредитации правосудия, поскольку судья заранее выносит определение, фактически удовлетворяющее исковое заявление лже-СДПК во главе с Сагынбеком Абдрахмановым. А приведенная формулировка один в один копирует заявление истца. У нас вполне резонно возникают предположения, что судья Кундус Исаева либо выносила определение суда под диктовку Сагынбека Абдрахманова или лиц, стоящих за ним, либо вступила в сговор с истцом», — отметили в партии.

СДПК намерена обратиться в дисциплинарную комиссию при Совете судей для дачи правовой оценки действий судьи Кундус Исаевой.

У нас есть все основания заявлять о том, что действия судьи Кундус Исаевой и чиновников Министерства юстиции могли координироваться сверху. Политсовет СДПК

В партии подчеркивают, что 28 мая СДПК направила уведомление в Министерство юстиции КР о необходимости внести изменения в Единый реестр юридических лиц о смене руководства. Вместо ушедшего с поста председателя политорганизации Алмазбека Атамбаева в базу данных должны были быть внесены сведения об Асель Кодурановой как об исполняющей обязанности председателя.

Министерство юстиции обязано было исполнить это в течение семи рабочих дней, то есть до 6 июня. «Однако сотрудники Минюста нарушили сроки, потому что, как мы уверены, упорно ждали определения судьи Кундус Исаевой, которое вышло только 7 июня. А к нам оно поступило лишь 11 июня», — отмечают в СДПК.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев временно приостановил членство в СДПК и свое председательство. Решение принято в связи с поправками в Закон «О гарантиях деятельности президента».

Одна из предложенных норм гласит: бывший глава государства в случае, если он занимается активно политикой и состоит в партии, лишается всех привилегий, в частности неприкосновенности.