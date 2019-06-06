Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Все обвиняемые остались под стражей

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
— бывшего гендиректора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова, экс-заместителя главы ОАО «Электрические станции» Жолдошбека Назарова и депутата парламента Осмонбека Артыкбаева — ходатайствовали об изменении меры своим подзащитным.
Суд продлил срок разбирательства и содержание под стражей до 12 августа.
Юрист, представляющий интересы Сапара Исакова, Нурбек Токтакунов напомнил, что продлевать срок содержания под стражей при учете, что его подзащитный и другие подсудимые находятся в СИЗО ГКНБ больше года, — антиконституционно. И добавил, что если сторона защиты обратится в Конституционную палату, то уголовное дело будет приостановлено, а все подсудимые выпущены под домашний арест или подписку о невыезде.
Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.