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Общество

Китай опроверг данные ООН о задержании в Синьцзяне миллиона уйгуров

Фото «Википедия». Урумчи — административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР

Данные о нахождении в так называемых «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР (СУАР) до 1 миллиона уйгуров сфабрикованы. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй, сообщило РИА Новости.

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«Правительство Китая в полной мере понимает предпринимаемые местными властями Синьцзян-Уйгурского автономного региона меры для поддержания безопасности и социальной стабильности в регионе, а также усилия для обеспечения интересов безопасности и развития местного населения», — заявил дипломат.

Он сообщил, что «некоторое время определенные лица ведут кампанию по очернению правительства Китая и его политики в Синьцзяне, они называют созданные там центры профессионально-технического образования концентрационными центрами для уйгуров, они сфабриковали некоторые цифры, заявляя о задержании в СУАР до 1 миллиона человек, и это абсолютный нонсенс».

«Некоторые члены международного сообщества просто не хотят видеть развития Китая, они выдвигают в отношении Китая безосновательные обвинения, делают порочащие КНР и ее политику заявления».

Эти люди — «зомби» из эпохи «холодной войны», они, забыв об этических нормах, прибегают к любым нелепым историям и комментариям.

Чжан Ханьхуэй
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Комментируя ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ничем не подтверждена и не соответствует действительности.

Власти Китая заявляют, что в районе создана система «учреждений профессионально-технического образования», в которых основной упор сделан на обучении языку, положениям закона и профессиональным навыкам. В центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению «сопротивляемости терроризму и экстремизму».
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