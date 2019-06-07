Освобождение Азиза Батукаева. В прокуратуре опровергли арест депутата Рысалиева

Депутата Жогорку Кенеша Зарылбека Рысалиева никто не задерживал. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Читайте по теме Освобождение Азиза Батукаева. Зарылбеку Рысалиеву стало плохо на допросе

Некоторые СМИ сообщают, что парламентарий задержан, якобы в больнице к нему приставили конвой. В главном надзорном органе опровергли эти сведения. Уточняется, что парламентария действительно вызывали на допрос и отпустили. Только после этого он отправился в больницу.

Отметим, что собственные источники редакции сообщили, что Зарылбек Рысалиев госпитализирован в реанимационное отделение спецбольницы.

Сегодня Зарылбека Рысалиева вызвали на допрос в следственное управление МВД в рамках уголовного дела по незаконному освобождению Азиза Батукаева. После допроса депутату стало плохо и его госпитализировали.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1.