Освобождение Азиза Батукаева. Зарылбеку Рысалиеву стало плохо на допросе

Депутату парламента Зарылбеку Рысалиеву стало плохо на допросе. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что парламентария допрашивали в рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева.

«Во время допроса Зарылбеку Рысалиеву стало плохо, его увезли в больницу», — сообщили редакции.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1.