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Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (59)

Освобождение Азиза Батукаева. Зарылбеку Рысалиеву стало плохо на допросе

Депутату парламента Зарылбеку Рысалиеву стало плохо на допросе. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что парламентария допрашивали в рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева.

«Во время допроса Зарылбеку Рысалиеву стало плохо, его увезли в больницу», — сообщили редакции.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1. 
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