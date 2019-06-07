Драка школьников в Бишкеке. Родители погибшего мальчика в милицию не обращались

Родители одного из участников драки возле школе № 48, умершего от кровоизлияния в мозг, в милицию с заявлением не обращались. Об этом 24.kg рассказали в ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, второй участник арестован по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности» УК КР. Он водворен в СИЗО при колонии для несовершеннолетних в селе Вознесеновка. Ему предъявлено обвинение.

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В отношении врачей клиники, куда доставили пострадавшего, дело не возбуждали. По одной из версий, школьник погиб из-за вовремя не оказанной квалифицированной медицинской помощи. Следствие продолжается.

Врачи не определили угрозу, и мальчик спустя сутки после поверхностного обследования впал в кому, а позже, не приходя в сознание, умер.

Напомним, что 29 мая после драки возле школы № 48 скончался девятиклассник. Мэр столицы Азиз Суракматов потребовал привлечь к ответственности все причастные ведомства. Руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев выступил с предложением уволить директора учебного заведения.