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Происшествия

Арестован один из участников драки школьников в Бишкеке

Один из участников школьной драки, в результате которой скончался девятиклассник, арестован. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

В ведомстве уточнили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности» УК КР.

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В милиции отметили, что мальчик скончался не дома, а в клинике, куда его доставили. Сотрясение мозга ему диагностировали врачи, но не назначили ЭМРТ. Смерть, по предварительным данным, наступила в результате внутреннего кровотечения. Медики не определили угрозу, и мальчик спустя сутки после поверхностного обследования впал в кому и, не приходя в сознание, умер. 

Напомним, что 29 мая после драки возле школы № 48 скончался девятиклассник. Мэр столицы Азиз Суракматов потребовал привлечь к ответственности все причастные ведомства. Руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев выступил с предложением уволить директора учебного заведения.
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