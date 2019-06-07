Освобождение Азиза Батукаева. Врача-онколога перевели в ИК № 47

Врача-онколога Эмиля Макимбетова, арестованного в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева, перевели из СИЗО-1 в тюремную больницу в колонии № 47. Об этом 24.kg сообщили в Национальном центре по предупреждению и борьбе с пытками.

По данным организации, его адвокат Анара Кыштобаева обратилась в наццентр и заявила, что ее подзащитный нуждается в лечении. У Эмиля Макимбетова больное сердце. «Адвокат также обратилась в ГСИН. Сначала ей отказали, но потом приняли решение в пользу Эмиля Макимбетова и перевели в тюремный лазарет», — сказали в наццентре.

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Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1.