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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (52)

Задержание Аиды Саляновой. У экс-генпрокурора нет жалоб на условия содержания

У экс-генпрокурора Аиды Саляновой, задержанной накануне в рамках уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева, жалоб на условия содержания нет. Об этом 24.kg рассказал глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов. 

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По его словам, сотрудники центра навестили в ИВС Аиду Салянову. Ее осмотрел терапевт, приезжала бригада скорой медицинской помощи, снята кардиограмма.

Задержанная простужена, но в целом состояние ее здоровья опасений не вызывает. Сегодня Первомайский районный суд Бишкека по ходатайству следствия изберет Аиде Саляновой меру пресечения.

Адвокат экс-генпрокурора Рабига Сыдыкова напомнила, что у подзащитной несовершеннолетняя дочь. Девочке 4 года. 

Напомним, уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновилив январе 2019-го. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи.
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