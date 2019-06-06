Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Артыкбаев не влиял на заключение договора с ТВЕА

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается процесс рассмотрения уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Показания дает представитель потерпевшей стороны — ОАО «Электрические станции» — Урмат Камбаров.

На вопрос депутата парламента Осмонбека Артыкбаева о статусе решений межведомственной комиссии, согласно закону Кыргызстана, он ответил, что решения носили лишь рекомендательный характер.

Адвокат Артыкбаева пояснил журналистам, что тем самым на суде доказано, что Осмонбек Артыкбаев не влиял на заключение договора по ТЭЦ с ТВЕА.

«Решение того совещания в Минэнерго, на которое ссылается обвинение, не было обязательным, а рекомендательным. В этой связи можно говорить о непричастности Артыкбаева к делу», — сказал адвокат.

Более того, согласно закону об акционерном обществе, компания самостоятельно вправе заключать контракт по согласию совета директоров, а также по согласию собрания акционеров. Речь идет о заключении контрактного соглашения между ТВЕА и «Электрическими станциями». Таким образом, по мнению адвокатов Артыкбаева, на суде доказано, что совещание межведомственной комиссии ни на что не влияло.

Далее Урмат Камбаров, отвечая на вопросы адвоката Артыкбаева, подтвердил, что решение по отбору компании, а также сумма контракта в размере $386 миллионов и форма контракта «под ключ» были определены в аппарате президента до назначения Осмонбека Артыкбаева министром энергетики и промышленности.

«Решение принималось на совещании в аппарате президента в феврале 2013 года», — сказал сотрудник «Электрических станций», выступая в качестве потерпевшей стороны.

Адвокаты напомнили, что Осмонбек Артыкбаев был назначен министром в конце мая 2013 года, то есть до того, как было принято решение о модернизации ТЭЦ Бишкека. Отметим, ранее и на заседании парламента, отвечая на вопросы депутатов, начальник следственного управления Сагынбек Самидин уулу также сообщал, что следствие выяснило, что межведомственная комиссия не нужна была и не решала ничего.