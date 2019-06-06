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Общество

Суд по модернизации ТЭЦ. Защита обеспокоена состоянием здоровья Артыкбаева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня адвокат депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева Нурлан Садыков ходатайствовал об изменении меры пресечения своему подзащитному, не связанной с содержанием под стражей. Он напомнил суду об ухудшении состояния здоровья Осмонбека Артыкбаева. Нурлан Садыков обратил внимание суда на самочувствие обвиняемого, которое вызывает опасение.

«Мы опасаемся за состояние здоровья нашего подзащитного. Осмонбек Артыкбаев за время содержания под стражей перенес две серьезные операции на позвоночник. Врачи диагностировали у него нестабильную прогрессирующую стенокардию. Из-за болезни сердца медики опасаются за здоровье Артыкбаева, его состояние ухудшилось. Нормы закона запрещают держать под стражей в таком состоянии Артыкбаева. К тому же нет оснований держать Артыкбаева под стражей, он изначально говорил, что намерен доказать свою невиновность, и не препятствовал следствию», — сказал адвокат.

Отметим, Осмонбек Артыкбаев по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться, его привозят на процесс в медицинской коляске.

Судья Инара Гилязетдинова решила рассмотреть ходатайство адвоката после перерыва.

Стоит отметить, что ранее адвокат Нурлан Садыков неоднократно ходатайствовал об изменении меры пресечения Осмонбеку Артыкбаеву, а все присутствующие на процессе поддерживают защиту депутата и просят суд проявить гуманность, отпустив больного человека под подписку.
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