Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Спорят подсудимые и потерпевшие

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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«Я деталей не знаю, я же не специалист», — сказал он и добавил, что ущерб причинила не ТВЕА, а отечественные энергетики. Подсудимые парировали, что ТВЕА не выполнила полностью контракт.

Бывший премьер-министр Сапар Исаков попросил Урмата Камбарова, прежде чем отвечать, проконсультироваться со специалистами, а не цитировать обвинительное заключение.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.