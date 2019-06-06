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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (332)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Что направили в Китай и где ТЭО

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Показания дает представитель потерпевшей стороны — ОАО «Электрические станции» — Урмат Камбаров.

Бывший премьер-министр Сапар Исаков поинтересовался, какие документы ОАО направило в Министерство финансов, на основании которых Эксимбанк выделил $386 миллионов на реконструкцию теплоцентрали. Урмат Камбаров ответил, что ТЭО среди нужных бумаг не было.

«То, что там было, — это не ТЭО. Однозначно. Но почему банк выделил деньги и ТВЕА начала модернизировать объект без ТЭО, я не знаю. Не ко мне вопрос», — сказал Урмат Камбаров.

Он добавил, что было так называемое предварительное ТЭО, но, кто его готовил, неизвестно. Относительно ТЭО на $150 миллионов, которое готовило ЦАРИИ, представитель «Электрических станций» также ничего не знает.

Ранее в суде было заявлено, что ТЭО проекта реконструкции ТЭЦ находится у судебного эксперта. Еще раньше в суде заявляли, что ТЭО нет вообще.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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