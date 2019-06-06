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Общество

Беспорядки в селе Орок. Депутата отпустили под домашний арест

Задержанного во время беспорядков в селе Орок Чуйской области депутата местного кенеша Кылычбека Бокоева отпустили под обязательство — домашний арест. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, его привезли в село для того, чтобы полностью разобраться в ситуации.

Информацию об этом подтвердил и директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов. По его данным, такое решение принято сегодня Сокулукским районным судом.

Возле местной мечети жители ожидают общего собрания, на котором будут решать вопрос примирения сторон.

Вчера, 5 июня, после праздничного айт намаза подрались трое парней. После этого собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Задержали 32 человек. Всех в итоге отпустили.
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