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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (329)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевшие опять не могут ответить на вопросы

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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На суде допрашивают представителей потерпевшей стороны — ОАО «Электрические станции» и Министерства финансов.

Чиновник Минфина Азамат Ысаков пояснил, что при исполнении проекта по реконструкции ТЭЦ были выпущены два постановления и два распоряжения правительства. Однако кто подписывал эти четыре документа, на основании чего и были ли учтены замечания профильных ведомств, представители ведомства ответить не смогли. Они порекомендовали обратиться в кабмин.

«Но потерпевшей стороной признано не правительство, а Министерство финансов», — напомнили адвокаты подсудимых.

Обвиняемые также просят озвучить все девять соглашений с Эксимбанком. Ранее уточнялось, что соглашения типовые — они предусматривают освобождение от налогов и выбор подрядчиков китайской стороной. 

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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