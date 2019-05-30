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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (324)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевший не может ответить ни на один вопрос

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В суде повторно допрашивают представителя потерпевшей стороны — ОАО «Электрические станции». Юрист компании Руслан Байдинов не может ответить ни на один вопрос ни обвиняемых, ни их адвокатов.

Он затруднился сказать, кто именно выбрал подрядчика по реконструкции ТЭЦ. Один из адвокатов Канат Сыдыков попросил допрашиваемого включить логику и ответить, кто заинтересован в выборе подрядной организации. Руслан Байдинов сказал, что «Электрические станции». Ранее представители Минфина заявляли, что ТВЕА рекомендовала китайская сторона. 

Суд посчитал, что потерпевший должен записать все вопросы и подготовить ответы. 

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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