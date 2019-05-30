Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевший не может ответить ни на один вопрос

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Он затруднился сказать, кто именно выбрал подрядчика по реконструкции ТЭЦ. Один из адвокатов Канат Сыдыков попросил допрашиваемого включить логику и ответить, кто заинтересован в выборе подрядной организации. Руслан Байдинов сказал, что «Электрические станции». Ранее представители Минфина заявляли, что ТВЕА рекомендовала китайская сторона.

Суд посчитал, что потерпевший должен записать все вопросы и подготовить ответы.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.