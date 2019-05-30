Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Судья не разрешила пообщаться с родственниками

Судья Свердловского районного суда Инара Гилязетдинова запретила обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ поговорить с родственниками после процесса.

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По ее словам, она бы разрешила, но конвой против.

«Конвой не разрешает поговорить. Необходимо написать заявление для встречи», – заявила она.

Подсудимые напомнили о гуманизации. Однако судья не обратила на их слова внимания. Следующее заседание состоится 6 июня.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.