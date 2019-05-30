Реформа ДПС. На 23 миллиона сомов инспекторам купят рации и громкоговорители

ГУОБДД МВД КР объявило тендер на покупку раций и громкоговорителей на 23 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.
На покупку 516 цифровых радиостанций заложено 18,8 миллиона сомов, 80 сигнальных громкоговорящих устройств — 4,2 миллиона сомов.
На реализацию проекта по созданию службы патрульной милиции из госбюджета выделят более 381 миллиона сомов. На эти деньги закупят оборудование, спецсредства и автомобили. В эту же сумму заложены средства на повышение зарплат инспекторам.
6 мая МВД объявило набор в патрульную милицию. Подать документы могут все желающие. Прием документов продлится до 6 июня 2019 года.