Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Подрядчика определила китайская сторона

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Подсудимый, бывший премьер-министр Сапар Исаков недоумевает, почему представитель Министерства финансов Азамат Исаков уклоняется от ответов, ссылаясь на то, что Минфин поддерживает обвинение.

«Как нам узнать ответы на вопросы, если потерпевший включает дурочка? Я так и не понял, какой ущерб был причинен Министерству финансов», — сказал Сапар Исаков.

Отметим, что ответить на вопросы бывшего главы кабмина, в частности, как велась переписка между Эксимбанком и Минфином, потерпевший не смог. Зато другой чиновник из министерства пояснил, когда прозвучал вопрос о подрядчике, что его определила через ноту китайская сторона.

Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.