Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевший не ответил, кто выбрал подрядчика

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
Продолжается допрос представителей Министерства финансов. Адвокаты поинтересовались, кто конкретно выбирал подрядчика по реконструкции ТЭЦ, почему проектом занималась китайская компания ТВЕА. Азамат Исаков (чиновник Минфина) ответил, что Министерство энергетики. Но не смог объяснить, почему он так решил и где подтверждающий его заключение документ. Протокол совещания от 2013 года, как подчеркнули юристы, не является свидетельством того, что Минэнерго утвердило подрядчика. В суде также зачитали письмо Минэнерго на имя тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева, где речь шла как раз о модернизации ТЭЦ и заключении кредитного соглашения с Эксимбанком.
Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.