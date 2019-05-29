Экс-замминистра внутренних дел Данияр Абдыкаров отозвал иск к газете «Азия Ньюс»

Бывший заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров отозвал иск к газете «Азия Ньюс» и ее главному редактору Арсланбеку Сартбаеву. Об этом 24.kg сообщил редактор издания.

По его словам, Данияр Абдыкаров после переговоров пошел на мировую и отозвал иск.

«Иск начали рассматривать в Октябрьском районном суде Бишкека. Но Райымбеку Матраимову удалось нас примерить», — сказал Арсланбек Сартбаев.

Напомним, поводом для иска послужили регулярные статьи в издании об экс-замминистра. В качестве моральной компенсации за поруганные честь и достоинство Данияр Абдыкаров просил 10 миллионов сомов.