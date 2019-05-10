14:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Иски против СМИ (135)

Экс-замглавы МВД подал иск к газете «Азия Ньюс» на 10 миллионов сомов

Бывший заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров подал иск к газете «Азия Ньюс» и ее главному редактору Асланбеку Сартбаеву. Об этом сообщает Адиль Турдукулов.

По его словам, поводом стали регулярные статьи в издании об экс-милиционере, а ныне руководителе Дирекции авиационной безопасности и режима аэропорта «Манас». В качестве моральной компенсации за поруганные честь и достоинство Абдыкаров просит 10 миллионов сомов.

Читайте по теме
Медиаэксперты: Иск к журналисту «Азаттыка» — попытка ограничить свободу слова

Арсланбек Сартбаев подтвердил 24.kg информацию, но от комментариев отказался.

Это не первый иск, поданный к изданию «Азия Ньюс». В начале года с газетой судился экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков. Он отсудил у главного редактора 2 миллиона сомов. Но позже материальные претензии отозвал, ограничившись опровержением, опубликованным в газете.

Напомним, в июне 2018 года Абдыкаров освобожден от должности заместителя министра внутренних дел. Поводом для увольнения стала его поездка в Турцию, куда он, по внутренней инструкции МВД, не имел права выезжать без разрешения руководства. А недавно он засветился на фотографии рядом с Райымбеком Матраимовым (Райым-миллионер).
Ссылка:
просмотров: 608
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент не должен гоняться за фейками. Вице-спикер о поддержке журналистов
Жалил Атамбаев отозвал иск в 50 миллионов сомов к журналисту «Азаттыка»
Медиаэксперты: Иск к журналисту «Азаттыка» — попытка ограничить свободу слова
Суд обязал Алмазбека Атамбаева и канал «Апрель» выплатить 600 тысяч сомов истцам
Kyrgyztoday не хочет идти на мировую с экс-спикером Жогорку Кенеша
300 тысяч с Алмазбека Атамбаева. Суд приобщил результаты экспертизы
300 тысяч истцам. Суд не принял жалобу представителей Алмазбека Атамбаева
300 тысяч с Алмазбека Атамбаева. Истцы не согласны с размером компенсации
Триста тысяч истцам. Алмазбек Атамбаев обжаловал решение суда
Проверки издания «Супер инфо» суд признал незаконными
Популярные новости
Освобождение Азиза Батукаева. За&nbsp;что сидел вор в&nbsp;законе и&nbsp;как покинул тюрьму Освобождение Азиза Батукаева. За что сидел вор в законе и как покинул тюрьму
Как сложилась карьера чиновников, при которых Азиз Батукаев вышел на&nbsp;свободу Как сложилась карьера чиновников, при которых Азиз Батукаев вышел на свободу
&laquo;Безопасный город&raquo;. Водители не&nbsp;понимают, почему их&nbsp;штрафуют «Безопасный город». Водители не понимают, почему их штрафуют
Адвокат рассказала, кто причастен к&nbsp;взятию и&nbsp;перевозке анализов Азиза Батукаева Адвокат рассказала, кто причастен к взятию и перевозке анализов Азиза Батукаева
Бизнес
С&nbsp;7&nbsp;июня 2019 года открывается регулярный рейс по&nbsp;маршруту Ош&nbsp;&mdash; Алматы С 7 июня 2019 года открывается регулярный рейс по маршруту Ош — Алматы
Халык Банк поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! Халык Банк поздравил ветеранов с Днем Победы!
Elite House: Сносить дома на&nbsp;Южной магистрали не&nbsp;будут Elite House: Сносить дома на Южной магистрали не будут
9&nbsp;Мая на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; будет играть духовой оркестр 9 Мая на АЗС сети «Газпромнефть» будет играть духовой оркестр