Экс-замглавы МВД подал иск к газете «Азия Ньюс» на 10 миллионов сомов

Бывший заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров подал иск к газете «Азия Ньюс» и ее главному редактору Асланбеку Сартбаеву. Об этом сообщает Адиль Турдукулов.

По его словам, поводом стали регулярные статьи в издании об экс-милиционере, а ныне руководителе Дирекции авиационной безопасности и режима аэропорта «Манас». В качестве моральной компенсации за поруганные честь и достоинство Абдыкаров просит 10 миллионов сомов.

Арсланбек Сартбаев подтвердил 24.kg информацию, но от комментариев отказался.

Это не первый иск, поданный к изданию «Азия Ньюс». В начале года с газетой судился экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков. Он отсудил у главного редактора 2 миллиона сомов. Но позже материальные претензии отозвал, ограничившись опровержением, опубликованным в газете.

Напомним, в июне 2018 года Абдыкаров освобожден от должности заместителя министра внутренних дел. Поводом для увольнения стала его поездка в Турцию, куда он, по внутренней инструкции МВД, не имел права выезжать без разрешения руководства. А недавно он засветился на фотографии рядом с Райымбеком Матраимовым (Райым-миллионер).