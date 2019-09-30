На журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова написали заявление в милицию

В Оше частный предприниматель написал заявление на журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова. Об этом 24.kg сообщил сам заявитель Канат Сапаев.

По его словам, корреспондент в рамках проводимого расследования вымогал $5 тысяч, чтобы не упоминать его фирму в своем сюжете.

«В мае текущего года Ыдырыс Исаков вышел на меня для того, чтобы провести свое расследование о тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Я коммерсант и работаю со многими людьми, возможно и с теми, о ком идет речь в сюжете. Журналист с оператором пришли и стали снимать территорию моего предприятия. Я ответил, что у них нет разрешения на съемку», — сказал Канат Сапаев.

Я понял, что они хотят потребовать деньги, и ответил, что денег у меня нет. Мне предложили отдать машину. Я сказал, что обращусь в милицию, те ответили, что я могу писать куда хочу, и показали фото с влиятельными людьми, заявив, что эти люди являются их «крышей». Кто эти люди, я рассказал следствию. Канат Сапаев

Он добавил, что после сюжета, который вышел в интернете, его предприятие закрылось и около 100 человек остались на улице.

Журналист Ыдырыс Исаков в разговоре с 24.kg рассказал, что он действительно проводил журналистское расследование по бизнесмену Жалилу Атамбаеву. Во время расследования выяснилось, что компания «Агро Доор» причастна к этому лицу и уклоняется от налогов.

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«Годовой оборот фирмы в 2015 году составил 34 миллиона сомов, эта же сумма была израсходована. В 2016-м — 498 миллионов сомов, но, видимо, по ошибке руководство компании вписало эти деньги в пункт прибыли. В 2017 году оборот фирмы составил 1 миллиард 486 миллионов сомов, 65 миллионов сомов якобы ушли в убыток. В итоге за все эти годы «Агро Доор» не заплатило ни 1 сома. Компания зарегистрирована на родственницу Жалила Атамбаева. Отец Каната Сапаева Акматали много лет работал у Жалила Атамбаева. Мы искали Акматали Сапаева, но к нам вышел его сын. Мы спросили, почему за три года у них нет прибыли и фирма уклоняется от налогов. Никто у Каната Сапаева денег не вымогал, все зафиксировано на камеру», — прокомментировал Ыдырыс Исаков.

Журналист отметил, что после сюжета на него написали заявление о вымогательстве взятки. В милиции утверждали, что дело прекращено за недоказанностью вины.

Вчера я случайно встретился с Жалилом Атамбаевым и сказал, что журналистское расследование продолжается, потому что этого требует народ. При этом я сказал, что готов выслушать и опубликовать все аргументы и доводы. После этого, сегодня Канат Сапаев дает интервью. Ыдырыс Исаков

Напомним, в апреле полковник милиции в отставке, бизнесмен Жалил Атамбаев подал в суд на журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова. Сумма иска составляла 50 миллионов сомов. Позже предприниматель отозвал свой иск.

Ранее журналист опубликовал материал, в котором рассказал, что Жалил Атамбаев уклоняется от уплаты налогов. На основе сюжета сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями 22 апреля возбудили уголовное дело.