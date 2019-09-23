Экс-спикер не хочет отзывать претензии к Kyrgyztoday. Юрист пояснила почему

Адвокат экс-спикера Ахматбека Келдибекова Гуля Рыскулова рассказала 24.kg, при каких условиях истец отзовет к Kyrgyztoday материальные претензии в размере 1 миллиона сомов.

По ее словам, доверитель готов отказаться от выплаты. Единственное условие — СМИ должно снять порочащую достоинство и честь Келдибекова публикацию и написать опровержение.

Однако Kyrgyztoday не собирается этого делать и с результатами лингвистической экспертизы, указывающей, что в статье имеются элементы клеветы и оскорблений, представители издания не согласны. Заседание суда назначено на 7 октября.