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Общество
Сюжет: Иски против СМИ (156)

Экс-спикер не хочет отзывать претензии к Kyrgyztoday. Юрист пояснила почему

Адвокат экс-спикера Ахматбека Келдибекова Гуля Рыскулова рассказала 24.kg, при каких условиях истец отзовет к Kyrgyztoday материальные претензии в размере 1 миллиона сомов. 

По ее словам, доверитель готов отказаться от выплаты. Единственное условие  СМИ должно снять порочащую достоинство и честь Келдибекова публикацию и написать опровержение.

Однако Kyrgyztoday не собирается этого делать и с результатами лингвистической экспертизы, указывающей, что в статье имеются элементы клеветы и оскорблений, представители издания не согласны. Заседание суда назначено на 7 октября. 
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