Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Подсудимые выясняют, из чего состоит ущерб

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Однако подсудимые возразили, что ущерб был подсчитан неверно, поскольку деньги тогда еще не поступили и, сколько будет освоено из запрашиваемой суммы, на тот момент было неизвестно. Ранее сообщалось, что из $386 миллионов освоено $360 миллионов. Оставшиеся $26 миллионов так и не поступили.

Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.